2020/01/10 | 00:32

اخبار السعودية )- الخارجية العراقية تستدعي السفير الإيراني وتعبر عن رفضها ضرب قواعد عسكرية في البلاد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الجزيرة الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/10 | 00:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الجزيرة.

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