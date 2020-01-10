قرار قضائي يمنح ترمب 3.6 مليار دولار لبناء جدار مع المكسيك

2020/01/10 | 00:36

اخبار السعودية )- رحّب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم (الخميس)، بقرار قضائي أجاز له استخدام 3.6 مليار دولار من أموال الجيش لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.وبعد صدور القرار عن محكمة استئناف الدائرة الخامسة أطلق ترمب تغريدة جاء فيها أن «الجدار بأكمله قيد البناء أو على وشك أن يكون كذلك»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.وكانت محكمة بداية قد منعت مؤقتاً استخدام أموال من موازنة وزارة الدفاع لبناء الجدار الذي تعهد ترمب بتشييده خلال حملته الانتخابية الرئاسية السابقة.

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