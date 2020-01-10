روسيا تعلن تطبيق وقف إطلاق النار في إدلب

2020/01/10 | 00:36

اخبار السعودية )- قال مسؤول في وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الخميس)، إن وقفا لإطلاق النار بدأ في محافظة إدلب بشمال غربي سوريا.ونقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن الجنرال الروسي يوري بورينكوف قوله: «وفقا للاتفاقات مع الجانب التركي، فإن وقفا لإطلاق النار قد نُفذ في منطقة وقف التصعيد في إدلب بدءا من الساعة 1400 بتوقيت موسكو (1100 بتوقيت غرينتش)».وكانت تركيا طلبت من روسيا وقف إطلاق النار في المنطقة وأرسلت وفدا إلى موسكو الشهر الماضي للبحث في المسألة.

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