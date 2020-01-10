بومبيو لعبدالمهدي: سنحرص على حماية الشعبين الأميركي والعراقي

2020/01/10 | 01:20

اخبار السعودية )- أعلنت واشنطن أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، دان الهجوم الصاروخي الإيراني في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم الخميس.وجاء في بيان للمتحدثة باسم الخارجية الأمريكية،

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