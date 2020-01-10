السفير السعودي لدى اليمن: ثاني مراحل «اتفاق الرياض» يدخل حيز التنفيذ

2020/01/10 | 01:38

اخبار السعودية )- كشف السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، أن فريقي الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، ناقشا تنفيذ المرحلة الثانية من «اتفاق الرياض»، واتفقا على مصفوفة سيبدأ تنفيذها من اليوم (الجمعة)، حيث تشمل الخطوات العسكرية والأمنية، وتعيين محافظ ومدير لأمن عدن والوقت المحدد لتنفيذها بموجب اتفاق الرياض، تحت إشراف قوات التحالف بقيادة السعودية.

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