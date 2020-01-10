«أدلة» على سقوط الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني

2020/01/10 | 02:40

اخبار السعودية )- أعلنت أميركا وكندا وبريطانيا وأوكرانيا، أمس، أن لديها {أدلة} على أن طائرة الركاب الأوكرانية التي تحطمت أول من أمس، بعد إقلاعها من طهران، سقطت بـ{صاروخ أرض - جو إيراني}، رجحت إطلاقه عن طريق الخطأ.

وقُتل جميع من كانوا على متن الطائرة وعددهم 176 شخصاً، بينهم أكثر من 60 كندياً.



وأعلنت إيران أن {عطلاً فنياً» وراء الحادث، لكنها رفضت تسليم الصندوقين الأسودين للطائرة إلى شركة {بوينغ}.

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