طائرات تستهدف ميليشيات موالية لإيران في البوكمال

2020/01/10 | 03:54

اخبار السعودية )- ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه وبعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، استهدفت طائرات مجهولة مستودعات ذخيرة وآليات للميليشيات الموالية لإيران في منطقة البوكمال، حيث دوت عدة انفجارات في المنطقة بالقرب من

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