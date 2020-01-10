كربلاء.. سقوط جرحى في اشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين

2020/01/10 | 04:25

اخبار السعودية )- سقط عددا من الجرحى بعدما تجددت الاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن العراقية في ساحة التربية وسط كربلاء، ليل الخميس الجمعة، حيث قامت قوات الأمن باستخدام الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع ما تسبب بإصابة

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