2020/01/10 | 12:26

اخبار السعودية )- حذر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم (الجمعة)، من أن إيران يمكنها الحصول على أسلحة نووية خلال عام أو عامين إذا استمرت في انتهاك الاتفاق حول برنامجها النووي.وقال لودريان، في تصريحات نشرتها صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية: «اليوم الإيرانيون ليسوا في وضع يسمح لهم بالحصول عليها، لكن إذا استمروا في انتهاك اتفاقية فيينا، فعندئذ في خلال فترة زمنية قصيرة إلى حد ما، بين سنة وسنتين، يمكنهم الوصول إلى السلاح النووي»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا: إيران يمكنها امتلاك سلاح نووي خلال عامين) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا: إيران يمكنها امتلاك سلاح نووي خلال عامين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).