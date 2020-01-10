الجيش الأميركي يعتزم إنشاء قوة خاصة قادرة على مواجهة الصين

2020/01/10 | 12:26

اخبار السعودية )- ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن الجيش الأميركي سوف يعزز جهوده لمواجهة الصين عن طريق نشر قوة عمل متخصصة في منطقة المحيط الهادي قادرة على تنفيذ عمليات تتعلق بمجالات المعلومات والإلكترونيات والإنترنت والصواريخ، في مواجهة بكين، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية.وأضافت «بلومبرغ» أن الوحدة الجديدة سوف تكون مجهزة لضرب أهداف أرضية وبحرية بأسلحة دقيقة طويلة المدى، مثل الصواريخ فائقة السرعة، بغرض إفساح المجال أمام قطع البحرية الأميركية في حالة نشوب صراع.

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