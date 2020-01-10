مليونية في العراق.. بدء توافد المحتجين إلى ساحة التحرير

2020/01/10 | 12:40

اخبار السعودية )- توافد المتظاهرون العراقيون بأعداد كبيرة صباح اليوم إلى ساحة التحرير وسط بغداد، وذلك للمشاركة في مليونية الجمعة، وقاموا بإيقاظ جميع من كان نائماً في الساحة تجهيزاً للتظاهرات، هاتفين "النايم هكذا يقعدوه

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