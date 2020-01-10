السيستاني: يجب أن يحكم العراق أبناؤه دون الغرباء

2020/01/10 | 13:11

اخبار السعودية )- طالب المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، الجمعة، السلطات العراقية بالارتقاء إلى مستوى المسؤولية في البلاد.كما شدد في خطبة الجمعة التي ألقاها ممثله عبد المهدي الكربلائي في مدينة كربلاء، جنوب

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