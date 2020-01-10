هاري وميغان يطالبان جيرانهما «رسميًا» بـ«عدم إفشاء الأسرار»

2020/01/10 | 13:58

اخبار السعودية )- طلب الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل من جيرانهما توقيع اتفاقيات لعدم الإفصاح عن مكانهما أثناء قضائهما عيد الميلاد في قصر كنديّ تبلغ قيمته نحو 14 مليون دولار (11 مليون جنيه إسترليني).وأمضى دوق ودوقة سا**** أول عيد ميلاد لهما، مع طفلهما آرتشي، ووالدة ميغان دوريا راغلاند، في قصر يطل على البحر بجزيرة فانكوفر الكندية، بحسب تقرير لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.ويضم قصرهما المثالي مناظر خلابة و8 غرف نوم وشاطئين خاصين، بالإضافة إلى فرن بيتزا وغرف لتذوق النبيذ والألعاب.

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