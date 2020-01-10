من إيران إلى كوريا الشمالية... مخاطر الحرب النووية تتزايد

2020/01/10 | 13:58

اخبار السعودية )- مرت 75 سنة على ضرب مدينتي هيروشيما وناجازاكي اليابانيتين بالقنبلة النووية، و50 عاماً على دخول معاهدة منع الانتشار النووي حيز التطبيق، ومع ذلك فإن مخاطر وقوع حرب نووية في العالم اليوم باتت أكبر من أي وقت مضى منذ أزمة الصواريخ الكوبية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي سابقاً في ستينات القرن الماضي.تبدو إيران، في مواجهتها مع الولايات المتحدة، قريبة من امتلاك السلاح النووي، وقد تتمكن من ذلك خلال عام.وإذا حدث ذلك فإن دول أخرى في المنطقة قد تحذو حذوها على أغلب الاحتمالات، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

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