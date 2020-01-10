عبد المهدي لبومبيو: نرفض عملية عين الأسد وأربيل

2020/01/10 | 14:12

اخبار السعودية )- أكد رئيس الوزراء العراقي المستقيل، عادل عبد المهدي، الجمعة، أن بلاده ترفض جميع العمليات التي تنتهك سيادته، بما في ذلك العملية الأخيرة التي استهدفت عين الأسد وأربيل، لافتاً إلى أنه يبذل جهوداً حثيثة

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