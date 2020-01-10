دراسة: حب ترمب للوجبات السريعة قد يشجع الأميركيين على الطعام غير الصحي

2020/01/10 | 15:31

اخبار السعودية )- خلصت دراسة أجرتها باحثة في جامعة بنسلفانيا الأميركية، إلى أن حب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لتناول الوجبات السريعة؛ خصوصاً شطائر «البرغر» قد يشجع الأميركيين على تناول الطعام غير الصحي.وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، كانت الدراسة عن مدى تأثر المتابعين لأخبار العادات الغذائية لترمب بما يقرأوه، وإقبالهم على الأطعمة التي يحبها.واعتمدت الدراسة على إجابات 1050 شخصاً شاركوا في استطلاع للرأي نشر عبر الإنترنت خلال فبراير (شباط) 2018.واتضح أن أغلبهم لديه تقبل لتناول الوجبات السريعة.

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