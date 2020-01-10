2020/01/10 | 15:31

اخبار السعودية )- تعهّد الأمير البريطاني هاري، وزوجته ميغان ماركل، بأن يصبحا «مستقلين مالياً»، عندما تخليا عن بعض مهامهما الملكية، لكنهما سيحتاجان بالتأكيد إلى ميزانية لتمويل مذاق ميغان الرفيع وباهظ الثمن في الملابس، بحسب تقرير لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.ومنذ أن تزوجت من الأمير هاري في 19 مايو (أيار) عام 2018، ارتدت ميغان مجموعة من الأزياء الراقية من علامات تجارية مثل «ديور» و«شانيل» و«برادا» و«جيفينشي»، ومجموعة من الإكسسوارات باهظة الثمن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منذ زواجها من الأمير هاري... تكلفة ملابس ميغان تتخطى الـ1.2 مليون دولار) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منذ زواجها من الأمير هاري... تكلفة ملابس ميغان تتخطى الـ1.2 مليون دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).