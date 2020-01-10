إيرانيون أميركيون في إحدى ضواحي واشنطن قلقون إزاء التوتر بين البلدين

2020/01/10 | 16:33

اخبار السعودية )- على الرغم من الارتياح الذي أثاره خفض التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وإيران والذي بلغ حدوداً قصوى، ما زال أفراد في الجالية الإيرانية الأميركية في مدينة فيينا بولاية فيرجينيا، متشائمين إزاء إمكانية حصول انفراج دائم بين بلديهم المتعادين، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».وقال مسعود مسدد الذي يملك متجر «عسل» المتخصص ببيع المنتجات الإيرانية والشرقية: «آمل وأتمنى ألا تحدث حرب وأن يتمكنوا من بدء الحوار».وأضاف الرجل البالغ من العمر 63 عاماً، ويقيم في الولايات المتحدة منذ أربعين عاماً، بعدما فرّ من إيران: «للأسف إذا حدث ذلك، تصوروا كم من الأشخاص سيفقدون زوجاً أو طفلاً أو قريباً».

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