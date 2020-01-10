كييف: تلقينا «معلومات مهمة» من واشنطن بشأن تحطم طائرتنا في إيران

2020/01/10 | 16:33

اخبار السعودية )- أعلن وزير الخارجية الأوكراني، فاديم بريستايكو، اليوم (الجمعة)، أن مسؤولين أميركيين سلّموا لكييف معلومات مهمة تتعلق بالطائرة التي تحطّمت في إيران.ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال بريستايكو، عبر موقع «تويتر»: «التقينا أنا والرئيس فولوديمير زيلينسكي بممثلين عن الولايات المتحدة، حصلنا على معلومات مهمة سيحللها خبراؤنا».ويقول مسؤولون أميركيون وبريطانيون وكنديون إن مصادر استخباراتية تشير إلى أن إيران أسقطت الطائرة، ما تسبب بمقتل 176 شخصاً، هم جميع ركابها، لربما بشكل غير مقصود.

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