مليونية في العراق.. تظاهرات حاشدة وسط إجراءات أمنية

2020/01/10 | 16:47

اخبار السعودية )- خرجت تظاهرات حاشدة في بغداد وجميع المحافظات العراقية الجمعة، وسط استعدادات أمنية وإجراءات احترازية لقوات الجيش والشرطة حسب ما أعلنته بعض المصادر الأمنية.هذا، وتوافد المتظاهرون العراقيون بأعداد كبيرة

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