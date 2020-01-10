تظاهرات حاشدة في العراق.. محافظات الجنوب تلاقي بغداد

2020/01/10 | 17:18

اخبار السعودية )- خرجت تظاهرات حاشدة في بغداد وعدة محافظات جنوبية الجمعة، وسط استعدادات أمنية وإجراءات احترازية لقوات الجيش والشرطة حسب ما أعلن مراسل العربية/ الحدث.كما اكتظ جسر السنك، والمناطق المجاورة للساحة بمئات

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