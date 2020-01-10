العراق يشكو إيران لمجلس الأمن.. قصف أراضينا مرفوض

2020/01/10 | 18:20

اخبار السعودية )- وجه العراق رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث الجمعة، يشكو فيها إيران.واعتبر في رسالته أن قصف الأراضي العراقية بحجة دفاع إيران عن نفسها مرفوض بتاتاً، وينتهك مبادئ حسن

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