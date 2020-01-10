2020/01/10 | 18:51

اخبار السعودية )- قالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الجمعة، إن أي وفد سترسله الولايات المتحدة إلى العراق لن يناقش سحب القوات الأميركية، مضيفة أن وجود القوات هناك "مناسب".وقالت مورغان أورتاجوس المتحدثة باسم الوزارة

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