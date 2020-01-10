بالفيديو.. اغتيال إعلامي عراقي برصاصة مباشرة في الرأس

2020/01/10 | 19:52

اخبار السعودية )- ما زالت عمليات استهداف الناشطين والإعلاميين في العراق مستمرة تحت أجنحة الظلام، أو في وضح النهار، وعلناً في الطرقات رغم التحذيرات الدولية في هذا الشأن.وفي جديد هذه الاستهدافات، أفاد مراسل "العربية"،

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