آخر تغريدة لصحفي البصرة القتيل.. ما علاقة ابنة سليماني؟

2020/01/10 | 21:56

اخبار السعودية )- لا يزال مسلسل الاغتيالات مستمر في العراق ليستهدف الكلمة الحرة، وكان آخره اغتيال الإعلامي العراقي، أحمد عبد الصمد، في البصرة يوم الجمعة من قبل مجهولين.وأظهر فيديو تعرض عبدالصمد وهو مراسل قناة الدجلة،

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