تراجع إنفاق المستهلكين في اليابان للشهر الثاني

2020/01/11 | 00:48

اخبار السعودية )- قالت الحكومة اليابانية الجمعة إن متوسط إنفاق الأسر اليابانية انخفض للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر (تشرين الثاني) بعد زيادة ضريبة الاستهلاك، بينما ارتفعت الأجور الشهرية لأول مرة منذ أربعة أشهر.

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