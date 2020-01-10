2020/01/11 | 02:17

اخبار السعودية )- اغتيال صحفييْن عراقييْن برصاص مجهولين في البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الجزيرة الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/11 | 02:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الجزيرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اغتيال صحفييْن عراقييْن برصاص مجهولين في البصرة) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اغتيال صحفييْن عراقييْن برصاص مجهولين في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).