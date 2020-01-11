سفير بريطانيا يطالب بالتحقيق في مقتل صحافي البصرة

2020/01/11 | 11:18

اخبار السعودية )- أدان السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي السبت، مقتل الصحفي العراقي أحمد عبد الصمد في البصرة، مطالباً السلطات ببدء التحقيق.وكتب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "ندين مقتل الصحفي أحمد عبد الصمد

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