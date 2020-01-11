ظل موالي إيران..فيديو لصحافي البصرة القتيل يكشف المستور

2020/01/11 | 13:22

اخبار السعودية )- بعد أن أطلق مسلحون مجهولون رصاصهم تحت جنح الظلام، مساء أمس الجمعة، نحو الصحافي العراقي، أحمد عبد الصمد، ليلفظ أنفاسه في عين المكان، في المدينة التي يتحدر منها، نشر مرصد الحريات الصحافية في العراق

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