عُمان تشيّع السلطان قابوس بن سعيد

2020/01/11 | 13:38

اخبار السعودية )- بدأت، صباح اليوم (السبت)، مراسم تشييع السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان، في العاصمة مسقط، الذي وافته المنية، مساء أمس (الجمعة)، وذلك بحضور السلطان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد.

ونشر تلفزيون عمان الرسمي مقاطع فيديو من الجنازة، عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل «تويتر».

وأعلن مجلس الدفاع في السلطنة، صباح اليوم (السبت)، أن هيثم بن طارق بن تيمور هو سلطان عُمان، وذلك بعد فتح وصية السلطان قابوس بن سعيد الراحل.

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