5 طائرات مدنية أسقطت بصواريخ خلال 40 عاماً

2020/01/11 | 15:11

اخبار السعودية )- اعترفت إيران، اليوم (السبت) بمسؤوليتها عن تحطم طائرة «بوينغ 737» التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية قبل ثلاثة أيام فوق طهران، والتي أسفر تحطمها عن مقتل جميع ركابها الـ176.معظمهم من الإيرانيين الكنديين ولكن أيضاً بينهم أفغان وبريطانيون وسويديون وأوكرانيون بعد ساعات قليلة من إطلاق طهران صواريخ على قواعد يستخدمها الجيش الأميركي في العراق.وفيما يلي تذكير بأبرز حوادث إسقاط طائرات مدنية بصواريخ حول العالم خلال نحو أربعين عاماً، وفق وكالة الصحافة الفرنسية:

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