القبض على إيراني بحوزته سكاكين قرب منتجع ترمب بفلوريدا

2020/01/11 | 15:11

اخبار السعودية )- فتحت شرطة بالم بيتش في ولاية فلوريدا الأميركية تحقيقاً بعد قولها إنه تم توقيف رجل إيراني بحوزته عدة سكاكين على جسر فلاغلر التذكاري، أمس (الجمعة)، بحسب تقرير لمحطة «ويست بالم بيتش».ووفقاً لشرطة بالم بيتش، اتصل مواطن بهم وأبلغهم عن شخص مشبوه في برادلي بارك.وقالت الشرطة إن الرجل، الذي عرف فيما بعد باسم مسعود يارزوليه، لم يكن لديه عنوان معروف، واحتجزه ضباط.وتم العثور على سيارته في مطار بالم بيتش الدولي.وتقول السلطات إنه تم تفتيش سيارة يارزوليه جيداً، ومن غير المعروف لماذا كانت مركونة في المطار.

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