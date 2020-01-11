عبدالمهدي: لا نريد عداء مع أحد بما في ذلك أميركا

2020/01/11 | 15:57

اخبار السعودية )- أعلن رئيس الوزراء العراقي المستقيل، عادل عبدالمهدي، السبت، أن بلاده لا تريد عداء مع أحد بما في ذلك أميركا، وفق ما نقلته وكالة أنباء العراق.وأضاف: "نحن مع أي قرار يحفظ مصلحة واستقرار وأمن وسيادة

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