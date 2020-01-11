بعد 3 أيام تدريب مع «ناسا»... مراهق يكتشف كوكباً 7 أضعاف حجم الأرض

2020/01/11 | 16:44

اخبار السعودية )- حصل الطالب وولف كوكير خلال سنته الأولى في مدرسة سكارسديل الثانوية في نيويورك على تدريب لمدة شهرين مع وكالة «ناسا» الأميركية لأبحاث الفضاء، مما اضطره للسفر خلال صيف عام 2019 إلى مركز غودارد لرحلات الفضاء، أحد مراكز البحث العلمي التابعة لـ«ناسا» الواقع في ولاية ماريلاند.

وكانت المهمة الأولى لوولف (17 عاماً) هي دراسة الاختلافات في درجة سطوع النجوم المرصودة بواسطة التلسكوب الفضائي التابع لبرنامج «ناسا» الاستكشافي، والمعروف باسم «TESS»، كجزء من مشروع يتيح للأشخاص الذين لا يعملون لدى «ناسا» المساعدة في العثور على كواكب جديدة، وفق ما ذكرته شبكة «سي إن بي سي» الأميركية.

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