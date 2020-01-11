رئيسة تايوان تتصدر النتائج الجزئية للانتخابات

2020/01/11 | 16:44

اخبار السعودية )- تصدرت الرئيسة المنتهية ولايتها لتايوان النتائج الأولية الجزئية للانتخابات الرئاسية الصادرة اليوم (السبت)، بعد اقتراع طغى عليه مستقبل العلاقة بين الصين وهذه الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة.

ونالت الرئيسة تساي إينغ-وين 56 في المائة من ستة ملايين صوت تم فرزها، حتى الساعة 10.15 بتوقيت غرينتش، وفق وسائل الإعلام المحلية.



وحصل خصمها الرئيسي هان كيو-يو على 39 في المائة من الأصوات.

وقالت تساي التي أدلت بصوتها صباحاً في العاصمة تايبيه إنها تأمل أن يؤدي التايوانيون واجباتهم كمواطنين من أجل «تعزيز الديمقراطية التايوانية»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

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