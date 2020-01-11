زيدان يحذر لاعبيه من الثقة الزائدة قبل موقعة «السوبر»

2020/01/11 | 17:15

اخبار السعودية )- اعترف الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم (السبت)، أنه بات مدرباً «يتمتع بأفضلية» في هذه المرحلة، بشكل يفوق ما كان عليه خلال فترته السابقة مع النادي الملكي، مؤكداً أنه مقتنع للغاية بما يقوم به مع فريقه في الوقت الراهن.وقال زيدان، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم قبل مباراة فريقه المرتقبة، غداً (الأحد)، في نهائي بطولة كأس السوبر الإسبانية: «في الحقيقة هذا صحيح، أرى نفسي أفضل مدرباً، وأتقدّم بشكل جيد، في الحياة نتعلم من المواقف ومن الناس الذين يحيطون بنا، أحرز تقدماً كمدرب، كما أتقدم أيضاً على المستوى الشخصي، هذا هو هدفي».

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