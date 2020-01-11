جونسون يطالب بتحقيق «دولي شامل وشفاف» في إسقاط الطائرة الأوكرانية

2020/01/11 | 19:50

اخبار السعودية )- طالب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم (السبت)، تعقيباً على اعتراف إيران بإسقاط طائرة ركاب أوكرانية بإجراء تحقيق دولي شامل وشفاف ومستقل بشأن الحادث.

وقال جونسون، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء، في بيان: «نريد الآن تحقيقاً دولياً شاملاً وشفافاً ومستقلاً وإعادة من لقوا حتفهم».

وأضاف: «اعتراف إيران بأن قواتها المسلحة أسقطت بطريق الخطأ طائرة الخطوط الدولية الأوكرانية رقم 752 خطوة أولى مهمة».

وأكد أن إسقاط الطائرة يعزز أهمية وقف تصعيد التوتر في الشرق الأوسط.

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