مؤتمر سلام ليبي في برلين... وبوتين: المرتزقة الروس لا يمثلوننا

2020/01/11 | 21:53

اخبار السعودية )- قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إن محادثات السلام الليبية ستعقد في برلين وذلك وسط دعوات تركية وروسية لأطراف الصراع بوقف إطلاق النار.وذكرت ميركل، في مؤتمر صحافي مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في موسكو اليوم (السبت): «نأمل في نجاح الجهود المشتركة لروسيا وتركيا وسنرسل قريباً دعوات لمؤتمر في برلين».ومن جانبه، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن الوقت قد حان لإجراء محادثات السلام الليبية في برلين وإن من المهم إنهاء الصراع.

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