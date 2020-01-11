«سلامة الطيران الأوروبية» توصي بعدم التحليق فوق إيران حتى إشعار آخر

2020/01/11 | 22:24

اخبار السعودية )- أوصت وكالة سلامة الطيران الأوروبية، اليوم (السبت)، شركات الطيران العاملة بالقارة بتجنب المجال الجوي الإيراني حتى إشعار آخر.وتأتي توصية الوكالة عقب اعتراف إيران بأن قواتها المسلحة أسقطت طائرة الركاب الأوكرانية بطريق الخطأ.ووفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء، التوصية تمديد لتوصية سابقة من الوكالة للسلطات المحلية في الدول الأوروبية بمنع شركات الطيران من التحليق في أجواء إيران على ارتفاع أقل من 25 ألف قدم.وأضافت وكالة سلامة الطيران أن التوصية تأتي «في ضوء بيان من إيران بأن قواتها المسلحة أسقطت طائرة ركاب أوكرانية بطريق الخطأ».

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