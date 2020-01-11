أوكرانيا: الرئيس الإيراني اعتذرعن إسقاط الطائرة وطهران ستدفع تعويضات

2020/01/11 | 22:24

اخبار السعودية )- ذكر مكتب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم (السبت)، أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قدم اعتذارا باسم بلاده عن إسقاط الطائرة الأوكرانية، مضيفًا أنه وعد بتقديم تعويضات للمتضريين بالمشاركة مع شركة الطيران.

وقال الرئيس إن إقرار إيران بإسقاط الطائرة خطوة في الاتجاه الصحيح، مضيفا أنه ينبغي محاسبة المسؤولين، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وذكر زيلينسكي، على موقع «تويتر»، بعدما تحدث مع روحاني: «أشدد على ضرورة استكمال تحديد هوية الجثث وإعادتها إلى أوكرانيا على الفور ينبغي محاسبة الجناة».

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