كارثة الطائرة الأوكرانية تضع شرعية النظام الإيراني على المحك

2020/01/12 | 00:28

اخبار السعودية )- يواجه حكام إيران من رجال الدين خطر أزمة شرعية وسط تصاعد الغضب الشعبي من طريقة تعامل بلادهم مع حادث تحطم طائرة ركاب، احتاج الجيش إلى ثلاثة أيام للاعتراف بأنه نتيجة صاروخ إيراني أُطلق بالخطأ.وقالت وكالة «رويترز» للأنباء، إنه وسط غضب شعبي متزايد وانتقادات دولية، أدى اعتراف «الحرس الثوري» الإيراني بالمسؤولية عن تحطم الطائرة إلى تبدد الوحدة الوطنية التي تجلت بعد مقتل أكثر قادة البلاد نفوذاً في غارة أميركية بطائرة مسيّرة في العراق يوم الثالث من يناير (كانون الثاني)، وتجمعت حشود ضخمة في شوارع المدن الإيرانية لتأبين قاسم سليماني وهي تهتف «الموت لأميركا».

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