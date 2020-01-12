إسقاط الطائرة الأوكرانية يشعل غضباً في الشارع الإيراني ضد السلطات

2020/01/12 | 00:28

اخبار السعودية )- أصدرت إيران، بياناً، اليوم (السبت)، تعترف فيه بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية بصاروخ بعد تصاعد الضغوط الخارجية على طهران، لكن تعازي القيادة لأسر الضحايا لم تكن كافية في نظر بعض الإيرانيين، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.وظلت إيران أياماً تنفي الاتهامات الغربية لها بالمسؤولية عن تحطم الطائرة الذي وقع يوم الأربعاء، ما أدى إلى مقتل جميع من كانوا فيها، وعددهم 176 شخصاً.وقالت السلطات، السبت، إن وسائل الدفاع الجوي، التي كانت في حالة تأهب بعد ضربات صاروخية إيرانية لأهداف أميركية في العراق، أطلقت صاروخاً صوب الطائرة بطريق الخطأ.

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