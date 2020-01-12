بغداد.. مجهولون يغتالون قياديا بارزا بالحشد الشعبي

2020/01/12 | 02:52

اخبار السعودية )- لقي قيادي بارز من ملييلشيا الحشد الشعبي، السبت، مصرعه في العاصمة العراقية بغداد.في التفاصيل، قتل طالب عباس الساعدي، وهو آمر ما يعرف بـ"لواء كربلاء" التابع لميليشيا الحشد الشعبي في بغداد.بدوره، أكد

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