قطع طرقات وجسور.. قتيل بكربلاء بعد تجدد الاشتباكات

2020/01/12 | 03:54

اخبار السعودية )- بعد أن وصل عدد كبير من المحتجين إلى ساحة التظاهر وسط كربلاء السبت، أفاد ناشطون مدنيون بتجدد الاشتباكات بينهم وبين القوات الأمنية.كما أكدت المعلومات سقوط قتيل وعدد من الجرحى بعد أن استخدمت القوات

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