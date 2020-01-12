الملكة إليزابيث تستدعي حفيدها الأمير هاري لـ«اجتماع أزمة»

2020/01/12 | 12:19

اخبار السعودية )- استدعت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا حفيدها الأمير هاري لعقد اجتماع أزمة وبحث الترتيبات المستقبلية الخاصة به وبزوجته ميغان في أعقاب إعلان الزوجين فجأة أنهما سيتخليان عن مهامهما الملكية.وقال مصدر في قصر بكنغهام لـ«رويترز» إن من المقرر عقد الاجتماع غداً (الاثنين) في منزل ساندرينغهام الذي تملكه الملكة إليزابيث في منطقة نورفولك بشرق إنجلترا بحضور الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني ووالد هاري والأمير ويليام شقيق هاري.وستحاول ميغان، الممثلة التلفزيونية الأميركية السابقة، الانضمام للاجتماع عبر الهاتف من كندا التي عادت إليها الأسبوع الماضي لتكون مع آرتشي ابنها من هاري.

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