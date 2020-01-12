قتيلان و10 مصابين خلال مظاهرات في كربلاء

2020/01/12 | 12:19

اخبار السعودية )- أفاد متظاهرون اليوم (الأحد) أن متظاهرين اثنين قتلا وأصيب نحو 10 آخرين عندما فتحت القوات الأمني الرصاص الليلة الماضية لتفريق متظاهرين حاولوا اقتحام مبنى محافظة كربلاء (كم جنوبي بغداد) .وأبلغ الشهود وكالة الأنباء الألمانية أن «متظاهرين حاولوا اقتحام مبنى محافظة كربلاء وقامت القوات الأمنية بتفريقهم بإطلاق الرصاص لمنع وصولهم إلى المبنى مما تسبب بمقتل متظاهرين اثنين وجرح نحو عشرة آخرين وسط مدينة كربلاء».وتسعى القوات الأمنية إلى حصر المتظاهرين في ساحة التربية مركز الاعتصام وعدم توسيع دائرة التظاهر منذ انطلاقها قبل أكثر من مائة يوم.

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