تقرير: مساعدة استخباراتية إسرائيلية ساهمت في اغتيال سليماني

2020/01/12 | 15:25

اخبار السعودية )- كشف تقرير صحافي أن المخابرات الإسرائيلية ساعدت واشنطن في اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني، في غارة جوية بطائرة من دون طيار بالقرب من بغداد.

وتمثلت المساعدة الإسرائيلية، بحسب شبكة «إن بي سي» الأميركية، في تقديم معلومات استخباراتية تؤكد توقيت إقلاع طائرة سليماني من مطار دمشق في طريقها إلى بغداد، بحسب ما نشرت شبكة «إن بي سي» الأميركية.

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية كشفت أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اتصل هاتفياً برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لإبلاغه بتفاصيل العملية، ليكون بذلك المسؤول الوحيد الذي تم إبلاغه بتفاصيل العملية قبل تنفيذها.

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