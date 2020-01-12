وفاة الدراج البرتغالي غونسالفيس بحادث خلال «رالي داكار»

2020/01/12 | 15:25

اخبار السعودية )- لقي الدراج البرتغالي باولو غونسالفيس مصرعه، اليوم (الأحد)، بعد سقوطه في المرحلة السابعة بين الرياض ووادي الدواسر، خلال مشاركته في «رالي دكار الصحراوي» المقام في السعودية، وذلك حسبما أعلن منظمو الرالي.

وأشار المنظمون إلى أن غونسالفيس (40 عاماً) الذي كان يشارك في الرالي للمرة الثالثة عشرة، وحل ثانياً في فئة الدراجات النارية عام 2015، سقط عند الكيلومتر 276 من المرحلة.

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