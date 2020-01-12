قائد «الحرس» يُطلع البرلمان الإيراني على التطورات الأخيرة

2020/01/12 | 15:56

اخبار السعودية )- ألقى قائد «الحرس الثوري» الإيراني اللواء حسين سلامي، اليوم (الأحد)، كلمة أمام مجلس الشورى الإيراني خلال جلسة مغلقة، تطرق فيها إلى اغتيال واشنطن الجنرال قاسم سليماني، وردّ إيران على هذه العملية، وتحطم الطائرة الأوكرانية في طهران.وبحسب وكالة أنباء «إسنا» شبه الرسمية، كان يُفترض أن يتحدث سلامي عن اغتيال قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، في الثالث من يناير (كانون الثاني)، في غارة أميركية في بغداد.

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