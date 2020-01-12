احتجاجات في إيران لليوم الثاني والمتظاهرون يهتفون ضد النظام

2020/01/12 | 15:56

اخبار السعودية )- أشارت تغريدات كثيرة على موقع «تويتر» اليوم (الأحد)، إلى أن عشرات المحتجين احتشدوا لليوم الثاني على التوالي في إيران، مرددين هتافات مناهضة للسلطات، في أعقاب إقرار الجيش بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية عن طريق الخطأ، بعدما ظل لأيام ينفي مسؤوليته.

وحسب التغريدات، هتف المحتجون الذين احتشدوا في شارع أمام جامعة في طهران: «يكذبون ويقولون إن عدونا أميركا، عدونا هنا».

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